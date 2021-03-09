Казахстанцев хотят привлечь к управлению государством

Министерство информации и общественного развития разработало законопроект "Об общественном контроле", предусматривающий участие казахстанцев в управлении государством, передает zakon.kz.
Проект закона разработан в рамках реализации послания президента Касым-Жомарта Токаева: "Казахстан в новой реальности: время действий".
Основной целью законопроекта является обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Принятие проекта закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, - говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, правительство уже внесло проект закона на рассмотрение в Мажилис.
Как следует из документа, общественный контроль - деятельность субъектов (граждане Казахстана) общественного контроля, направленная на анализ и оценку деятельности объектов (органы, учреждения исполнительной государственной власти и местного государственного управления), затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц.
Это значит, что после принятия закона рядовых казахстанцев будут привлекать к управлению делами государства, касающихся их жизни, прав и законных интересов населения.
В задачи общественного контроля входит:
Вместе с тем указывается, что к этой работе не будут привлекать тех, у кого есть непогашенная судимость, а также признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, состоящих на учете у психиатра или нарколога.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждении до 19 марта.
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