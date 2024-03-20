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Законодательство РК

Некоторым казахстанцам хотят запретить участвовать в азартных играх

игорный бизнес, мажилис, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 10:34 Фото: pixels
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 20 марта 2024 года приняли в работу проект закона, которым предусматривается введение запрета на участие в азартных играх для физлиц, состоящих в едином реестре должников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности".

Депутаты приняли его в работу с сопутствующими поправками в Кодекс РК об административных правонарушениях.

"Законопроекты инициированы депутатами Парламента во исполнение поручения главы государства по принятию комплекса законодательных мер по борьбе с игровой зависимостью среди населения. Основными новеллами в законопроекте являются введение запрета на участие в азартных играх для физлиц, состоящих в едином реестре должников. Рассматривается также ужесточение требования к размещению и распространению рекламы букмекерских контор и тотализаторов, запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензии", – сказал депутат Асхат Аймагамбетов.

Сопутствующими поправками, по его словам, предусматривается введение административной ответственности в виде штрафа от 300 до 1000 МРП для организаторов игорного бизнеса.

По его словам, принятие проекта закона положительно скажется на повышении эффективности контроля за деятельностью организаторов игорного бизнеса.

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18 марта 2024 года стало известно, что казахстанцы смогут запретить себе азартные игры. Подробности по ссылке.

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