Некоторым казахстанцам хотят запретить участвовать в азартных играх

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 20 марта 2024 года приняли в работу проект закона, которым предусматривается введение запрета на участие в азартных играх для физлиц, состоящих в едином реестре должников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности".

Депутаты приняли его в работу с сопутствующими поправками в Кодекс РК об административных правонарушениях.

"Законопроекты инициированы депутатами Парламента во исполнение поручения главы государства по принятию комплекса законодательных мер по борьбе с игровой зависимостью среди населения. Основными новеллами в законопроекте являются введение запрета на участие в азартных играх для физлиц, состоящих в едином реестре должников. Рассматривается также ужесточение требования к размещению и распространению рекламы букмекерских контор и тотализаторов, запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензии", – сказал депутат Асхат Аймагамбетов.

Сопутствующими поправками, по его словам, предусматривается введение административной ответственности в виде штрафа от 300 до 1000 МРП для организаторов игорного бизнеса.

По его словам, принятие проекта закона положительно скажется на повышении эффективности контроля за деятельностью организаторов игорного бизнеса.

18 марта 2024 года стало известно, что казахстанцы смогут запретить себе азартные игры. Подробности по ссылке.