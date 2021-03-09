Тропические леса размером с Францию уничтожены за 17 лет

С 2002 по 2019 годы деятельность человека привела к разрушению почти 600 тысяч квадратных километров, по площади это почти сравнимо с территорией Франции, сообщает zakon.kz.

По данным исследования неправительственной организации Rainforest Foundation Norway, уничтожено 34% старовозрастных тропических лесов, а еще 30% пришли в упадок.

Основная часть потерь пришлась на южноамериканскую Амазонку и граничащие с ней тропические леса. По мере уничтожения большего количества тропических лесов возрастает вероятность изменения климата, что затрудняет выживание оставшихся лесов, - говорится в сообщении tjournal.ru.

Существует альтернативная позиция ученых, согласно которой высвобождение диоксида углерода при горении древесины не вредит, а помогает деревьям, ведя к увеличению площади лесов.

Согласно другому отчету, уровень потерь тропических лесов в 2019 году примерно соответствовал годовому уровню разрушений за последние 20 лет: лес размером с футбольное поле исчезал каждые шесть секунд.

Острова Юго-Восточной Азии, в основном находящиеся в Индонезии, занимают второе место по уничтожению лесов с 2002 года, при этом большая часть расчищена для плантаций масленичной пальмы. На третьем месте — Центральная Африка, в главную очередь бассейн реки Конго, где сосредоточены земледельческие участки и лесозаготовки, - отметили аналитики.