Культура и шоу-бизнес

Конор Макгрегор женился после 17 лет отношений

Макгрегор, боец, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 14:16 Фото: Instagram/thenotoriousmma
37-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Дэвлин связали себя узами брака в Ватикане. Пара вместе уже более 17 лет и воспитывает четверых детей, сообщает Zakon.kz.

Закрытая свадебная церемония прошла 12 декабря 2025 года в церкви Санто‑Стефано‑дельи‑Абиссини.

Знаменитости пока не публиковали в своих социальных сетях кадры с торжества, зато их гости и фан-клубы щедро делятся воспоминаниями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 14:16
"Лицо супер оранжевое": встречу семьи Макгрегора с Трампом и Маском обсуждают в Сети

Если верить данным из открытых источников, то Макгрегор потратил на свадьбу около одного миллиона евро.

Ранее мы рассказывали, что житель китайского Ханчжоу построил огромный пантеон, посвященный культовой Hello Kitty, чтобы сделать необычное предложение своей возлюбленной. Для эпичности в день событий сооружение украсили розовыми цветами. Чтобы услышать заветное "Да", влюбленный потратил на храм высотой 15 метров 650 тыс. юаней (это более 45 млн тенге).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Конор Макгрегор назвал себя президентом Ирландии
13:39, 05 декабря 2023
Конор Макгрегор назвал себя президентом Ирландии
Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании
23:08, 22 ноября 2024
Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании
Конор Макгрегор анонсировал поединок с американцем
00:30, 28 августа 2023
Конор Макгрегор анонсировал поединок с американцем
