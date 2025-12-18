Конор Макгрегор женился после 17 лет отношений

37-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Дэвлин связали себя узами брака в Ватикане. Пара вместе уже более 17 лет и воспитывает четверых детей, сообщает Zakon.kz.

Закрытая свадебная церемония прошла 12 декабря 2025 года в церкви Санто‑Стефано‑дельи‑Абиссини.

Знаменитости пока не публиковали в своих социальных сетях кадры с торжества, зато их гости и фан-клубы щедро делятся воспоминаниями.

Если верить данным из открытых источников, то Макгрегор потратил на свадьбу около одного миллиона евро.

