Блогер впервые рассказала о девушке Димы Билана

Известный певец Дима Билан тщательно скрывает свою личную жизнь. Никто не знает, есть ли у него девушка на данный момент. Но все тайное рано или поздно становится явным, передает zakon.kz.

В декабре 2020 года в рамках Youtube-шоу "ДаДа — НетНет" Дима Билан комментировал новость о том, что блогер Натали Ящук мечтает выйти за него замуж.

Мне когда нравится кто-то, я включаю дурака иногда, начинаю говорить невпопад. Испытывал в своей жизни, конечно (такие чувства), - сказал тогда Билан.

Ведущая предложила ему позвонить ей, девушка была в шоке во время разговора. Что было дальше, осталось за кадром. Но только до поры до времени. В марте 2021 года вышел выпуск этого же шоу с самой Натали Ящук, где она рассказала о том, что было дальше.

Мне было очень приятно, когда он позвонил. Потом он мне написал, что у него есть девушка. Об этом можно говорить? Я думаю, ничего страшного, если я это скажу теперь, - заявила Ящук.

Ведущая подметила, что Билан "приходил и рассказывал про какие-то отношения" с победительницей шоу "Пацанки" Настей Петровой.

Может это она и есть? Мы не знаем ничего. Особенно я. Я так понимаю, он возможно распереживался, что я начну дальше подкатывать к нему, а я мало того, что еще не развелась, еще и новый парень у меня, говорят, есть. Ну куда, Дим? - прокомментировала Натали Ящук.