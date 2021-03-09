Россия и Китай создадут лунную станцию

Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной лунной научной станции (МНЛС), передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", стороны договорились руководствоваться "принципами паритетного распределения прав и обязанностей" и использовать "космическое пространство в мирных целях в интересах всего человечества".

Сотрудничество России и Китая в рамках этой программы предусматривает не только совместное исследование поверхности спутника Земли, но и осуществление разного рода экспериментов на лунной орбите. Что касается МНЛС, то она будет представлять собой "комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне".

В конце января "Роскосмос" сообщил РБК, что Россия отказалась участвовать в совместной с США лунной программе. Проект NASA по Луне — "это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров", и России такой вариант не интересен, пояснил Рогозин. Он напомнил, что у страны есть своя программа исследований Луны, которая начнется в 2021 году.