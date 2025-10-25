Россия наметила строительство международной лунной станции в 2030-х годах

Россия намерена доставить и установить на поверхности естественного спутника Земли первые модули Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили корреспонденты ТАСС с 36-й международной конференции "Экстремальная робототехника" в Санкт-Петербурге, запуск двух ключевых миссий запланирован на 2033 и 2034 годы.

По словам начальника отдела "Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований" ЦНИИмаш Константина Райкунова, в рамках этих миссий начнется развертывание первых элементов лунной инфраструктуры. Планируются две доставки на унифицированных посадочных платформах – средние луноходы и элементы систем, необходимых для развертывания станции.

Одним из центральных компонентов будущей базы станет лунная электростанция, которая обеспечит бесперебойную работу оборудования как в течение лунного дня, так и во время ночи, когда поверхность спутника погружается во тьму почти на две земные недели.

Кроме того, в период с 2032 по 2034 годы Россия планирует вывести на орбиту Луны аппарат "Луна-Ресурс-2", а также доставить на станцию радиомаяки, необходимые для навигации и связи между элементами комплекса.

Предстоящие миссии станут первым шагом к созданию постоянного исследовательского присутствия России и ее международных партнеров на Луне.

