Наука и технологии

Россия наметила строительство международной лунной станции в 2030-х годах

Лунный ландшафт, Земля, космос, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 07:45 Фото: freepik
Россия намерена доставить и установить на поверхности естественного спутника Земли первые модули Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили корреспонденты ТАСС с 36-й международной конференции "Экстремальная робототехника" в Санкт-Петербурге, запуск двух ключевых миссий запланирован на 2033 и 2034 годы.

По словам начальника отдела "Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований" ЦНИИмаш Константина Райкунова, в рамках этих миссий начнется развертывание первых элементов лунной инфраструктуры. Планируются две доставки на унифицированных посадочных платформах – средние луноходы и элементы систем, необходимых для развертывания станции.

Одним из центральных компонентов будущей базы станет лунная электростанция, которая обеспечит бесперебойную работу оборудования как в течение лунного дня, так и во время ночи, когда поверхность спутника погружается во тьму почти на две земные недели.

Кроме того, в период с 2032 по 2034 годы Россия планирует вывести на орбиту Луны аппарат "Луна-Ресурс-2", а также доставить на станцию радиомаяки, необходимые для навигации и связи между элементами комплекса.

Предстоящие миссии станут первым шагом к созданию постоянного исследовательского присутствия России и ее международных партнеров на Луне.

Ранее стало известно, что ученые выступают против размещения четырех тысяч зеркал в космосе.

Аксинья Титова
