Убил, расчленил, кормил мясом кошек – появились подробности убийства в Караганде

Подозреваемый уже дал признательные показания и рассказал, как убил и расчленил собутыльника в своей квартире, сообщает zakon.kz.

По словам соседей, мужчина несколько дней кормил мясом кошек, которых очень любит, передает Astana TV.

Арман известный местный дебошир. 2 марта он пригласил к себе в гости соседа Данияра. Купил несколько бутылок водки. После этого живым гостя никто не видел.

Сосед Александр – до сих пор не пришел в себя. Его тоже приглашали в тот день к столу. Но он отказался.

Я тоже с ним на связи был с этим Арманом. Говорю, он с тобой? Данияра видел? Он: нет, не видел. Трубку бросает. Они вдвоем там начали пить. Слово за слово, тот за нож схватился. очевидец Александр Постников

Полицейские, проверявшие квартиру, тоже остались в шоке от увиденного. Все было в крови.

Избавиться от жертвы убийца решился только через три дня. Части тела он вынес ночью в мешках в мусорные контейнеры, ближайших в районе домов. Полиция нашла останки, потому что коммунальщики не успели очистить баки.

По горячим следам установлен и задержан 33-летний подозреваемый. Он признался, что, находясь квартире, в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, совершил убийство. пресс-секретарь ДП Карагандинской области Бахытжан Кудияров

Все детали преступления следствию еще предстоит выяснить. Но соседи рассказывают жуткие подробности. С балкона, где до сих пор заметны следы крови и выбито стекло, мужчина кормил кошек. Животных он любил.

Кошек данияровским мясом кормил. А может сам еще по ходу жрал. Он, по-моему, тоже там суп варил, наверное. Людоед... Больной на всю голову. Он и сидел же первый срок почти за такое же. Свою девушку попротыкал. 8 лет отсидел и вот вышел маньячина обратно. сосед Дмитрий Постников

Мужчина часто выпивал, бывало, дебоширил. Соседи рассказывают, что в те дни, напротив было тихо. Только слышался шум, похожий на падение шкафов. Криков о помощи не было.

Есть версия, что подозреваемый страдал психическими отклонениями. Его родные давно съехали с квартиры. Мужчина жил один. Погибшего Данияра похоронили сегодня. Следствие по делу продолжается.