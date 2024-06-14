Бил и кормил мясом кошек: в Минпросвещения рассказали подробности истязания детей в Шымкенте

В Министерстве просвещения Казахстана рассказали новые подробности истории истязания детей в Шымкенте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения Юлия Овечкина на брифинге в СЦК отметила, что на момент усыновления детей у опекуна были справки, подтверждающие отсутствие каких-либо противопоказаний.

"На момент установления в этой семье находились шесть детей, двое из них находились под окончательной формой усыновления, четверо были под опекой. На момент установления опеки кандидатами был предоставлен перечень документов и справки, подтверждающие у них отсутствие каких-либо противопоказаний к усыновлению или установлению опеки. По остальным вопросам ведется уголовное дело и остальная информация не подлежит разглашению", – сообщила Юлия Овечкина.

Она также рассказала, что сейчас в Мажилисе рассматривается законопроект по вопросам обеспечения защиты прав детей и образования, который усилит работу органов опеки, добавит им дополнительные функции, усилит контроль за детьми, которые находятся в приемных семьях.

"Данный вопрос нужно решать, чтобы за каждой семьей, где находятся дети, особенно под опекой, был закреплен сотрудник, который будет постоянно посещать эту семью и смотреть условия проживания ребенка", – считает Юлия Овечкина.

Мужчина из Шымкента усыновил в 2021 году шестерых детей. Проверка выяснила ужасающие подробности их содержания. Перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак.

