Общество

В Алматы полиция наведалась в ночной клуб и закрыла его

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 16:46 Фото: unsplash
В Алматы приостановили деятельность ночного клуба из-за вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественные действия, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 18 февраля 2026 года рассказали, что во время проверочных мероприятий и анализа поступивших материалов подтвержден факт нахождения несовершеннолетнего в ночном заведении, а также его вовлечение в противоправное поведение. 

"По данному факту собраны необходимые справки и доказательная база, что послужило основанием для принятия жестких мер реагирования. Любые факты вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия, тем более в ночных развлекательных заведениях, рассматриваются нами как грубое нарушение закона. Здесь не может быть формального подхода или предупреждений. Если бизнес игнорирует требования законодательства и ставит под угрозу безопасность детей, он будет закрыт", – заявил начальник Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

О каких именно антиобщественных действиях идет речь, не уточняется.

"Речь идет не только о нарушении режима пребывания несовершеннолетних, но и о формировании опасной среды, которая может привести к преступлениям и трагедиям. Ответственность за это несут владельцы заведений", – отметил спикер.

В настоящее время деятельность ночного клуба приостановлена.

Другой рейд в Алматы закончился выдворением десятков иностранцев из Казахстана.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
