Пашинян предложил кандидатуру на пост начальника Генштаба ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту республики Армену Саркисяна ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба ВС, передает zakon.kz.

Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

По данным издания, Артак Давтян пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил занимал с 24 мая 2018 года по 8 июня 2020 года.

16 июля 2020 года решением премьер-министра он был назначен председателем Военно-промышленного комитета Армении. С этой должности был освобожден 11 ноября 2020 года.

Давтян 9 марта 2021 года приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна был назначен старшим офицером по особым поручениям.

Ранее Пашинян объявил, что начальник генштаба Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности.

В свою очередь, после этого сообщения, оппозиция отметила, что у здания парламента планируется провести очередной митинг оппозиции.