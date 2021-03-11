Жители Костаная смогут кремировать останки домашних животных

В Костанае у владельцев домашних животных появилась возможность кремировать их останки, передает zakon.kz.

Как сообщает kstnews.kz, в одной из ветклиник города пришли к соглашению с организацией, которая утилизирует медотходы.

Отмечается, что предприятие имеет разрешение на утилизацию биологических отходов, к которым относятся и трупы животных.

Это не похоронное бюро, не крематорий для животных, не индивидуальная кремация. Это общая кремация. Но, по крайней мере, такой способ отвечает требованиям закона и решает вопрос захоронения останков животных для жителей города. предприниматель Максим Падерин