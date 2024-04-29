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Опубликован список стран, в которых не утилизируют пластик

Пластик, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 04:45 Фото: pixabay
Экологическая организация Earth Action опубликовала список стран, в которых не утилизируют пластик, сообщает Zakon.kz.

Организация выпустила ежегодный доклад, над которым работали ученые и специалисты. Они проанализировали данные об обращении с пластиковыми отходами в 84 странах мира за последние пять лет.

В абсолютном значении первое место в мире занял Китай. Там не утилизируют около 14 млн тонн пластика. Государство Эритрея стало лидером процентного антирейтинга. В этой стране игнорируется почти 98% отходов. Система лучше всего налажена в Южной Корее, где теряется не более 2,5% пластикового мусора.

По данным авторов доклада, в этом году в мире появится 220 млн тонн новых отходов. Так в России около 3,1 млн тонн пластика не будут переработаны или отправлены на полигоны для хранения. Большая часть из них загрязнит почву и водоемы.

В бизнесе компании расположились следующим образом:

  • Coca-Cola
  • PepsiCo
  • Nestle
  • Danone
  • Altria.

Среди стран лидерами по объему пластиковых отходов на душу населения оказались Бельгия и страны Аравийского полуострова. Каждый бельгиец в год выбрасывает 147,7 кг подобного мусора.

Названы страны, лидирующие по числу смертей от селфи.

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