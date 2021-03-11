Актаусцы отказываются от мяса

Актаусцы отказываются от мясных продуктов из-за роста цен. Стоимость продовольственных товаров только за два месяца подскочила на 4%, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", даже минимальный набор продуктов стал самым дорогим в стране и теперь доступен далеко не всем.

По мнению антимонопольщиков, местные супермаркеты рисуют ценники только исходя из своей жажды наживы.

Татьяна Тихомолова уже третий месяц отказывает себе в удовольствии "покушать колбаски". Цены на продукты первой необходимости так выросли, что на лакомства просто не остается денег. К примеру, только подсолнечное масло с нового года подорожало на 300 тенге за литр. Сейчас оно стоит 840 тенге. С января добавили в цене и овощи: картофель - на 6,5%, морковь - на 7%, - говорится в сюжете.

Вот яйца, действительно, сильно (подорожали - прим. ред.). Вот яйца и масло подсолнечное по карману, конечно. Молочная продукция тоже. Я бы не сказала, что она дешевая. Молоко и масло дороговато. 800 тенге - пачка. Это на рынке, в магазине - 900. Жительница Актау Татьяна Тихомолова

Отмечается, что мангистаусцы вынуждены тратить на продукты больше всех в стране.

По данным антимонопольщиков, минимальная продовольственная корзина в Мангистау - самая дорогая в Казахстане, и составляет чуть более 21 тыс. тенге в месяц.

И дело не только в том, что почти все на полуострове привозное. Анализ показал, что производитель накидывает лишь 1-2 тенге на товар, в то время как маркеты дают волю жажде наживы, - отмечается в сюжете.

Основной причиной роста цен на продукты питания служат неправомерные действия торговых объектов, которые вопреки интересам производителей, поставщиков, устанавливают предельную торговую надбавку самостоятельно, то есть без согласования, навязывая дополнительные условия. руководитель Департамента агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области Бауыржан Есенов

То есть, другими словами, торговые сети заставляют поставщиков брать дополнительные полки, делать баннеры и плакаты и за них же платить аренду. В случае, как говорят антимонопольщики, отказа магазины грозят не закупать товар.

По словам чиновников, никаких самовольных действий со стороны крупных торговых объектов нет уже года два.

Обычно супермаркеты просто так цены не повышают, как бы, им захотелось, они не повышают. На социально-значимые продовольственные товары только 10% надбавка идет. Это в законе прописано, они об этом все прекрасно знают, не наглеют, нарушения никто не позволяет себе. руководитель отдела Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Али Сарсенов

Отмечается, что только за год антимонопольный орган в регионе зафиксировал 14 фактов необоснованного повышения цен на продукты. Четыре торговые точки оштрафовали на 200 МРП каждую - это более полумиллиона тенге. Но даже внушительные штрафы не останавливают предпринимателей от искушения повысить ценник.

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