Казахстанский клуб проиграл "Баварии" и вылетел из Лиги Чемпионов

В Мюнхене состоялся ответный матч 1/8 финала женской Лиги Чемпионов, в котором немецкая "Бавария" принимала казахстанский "БИИК-Казыгурт", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился победой "Баварии" со счетом 3:0. Голы забили Лина Магулл (2-я минута, с пенальти), Симоне Бойе (35-я) и Сидней Леманн (60-я, с пенальти).

Первая игра неделей ранее также завершилась крупной победой мюнхенской команды — 6:1. Таким образом, "Бавария" победила по сумме двух матчей со счетом 9:1 и вышла в четвертьфинал, а "БИИК-Казыгурт" покинул турнир.

Добавим, что участие в 1/8 финала ЛЧ является лучшим результатом "БИИК-Казыгурт" — ранее шымкентский клуб добивался подобного результата в сезонах 2016/17 и 2017/18.



