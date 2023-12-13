Лига чемпионов УЕФА: "Манчестер Юнайтед" вылетел из ЛЧ, проиграв "Баварии"
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Предыдущие две встречи также завершились победами немцев. В матче 1-го тура группового этапа между этими командами победу со счетом 4:3 одержали мюнхенцы. Еще одно поражение "Манчестер Юнайтед" состоялось в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2013/2014. Тогда "Бавария" одержала победу со счетом 3:1.
В последний раз "красные дьяволы" заканчивали групповой этап чемпионата на четвертом месте в сезоне-2005/06 под руководством Алекса Фергюсона.
"Манчестер Юнайтед" стал первым клубом, представляющим чемпионат Англии, который пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов.
Английский клуб был в одной группе с "Вильярреалом", "Бенфикой" и "Лиллем".
Ранее определились 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Список участников 1/8 финала пополнили "Копенгаген" и "Наполи".
В следующую стадию также вышли "Манчестер Сити", "Бавария", "Лейпциг", "Реал Сосьедад", мадридский "Реал", "Интер", "Атлетико", "Барселона", дортмундская "Боруссия", "Лацио", ПСВ и "Арсенал".
Отметим, что испанский "Реал Сосьедад" впервые в истории занял первое место в группе Лиги чемпионов. Клуб из Сан-Себастьяна занял итоговое первое место в группе D с 12 очками. Также "Реал Сосьедад" второй раз выходит из группы Лиги чемпионов. В прошлый раз испанскому клубу это удалось в сезоне-2003/04.
Остальные участники плей-офф определятся 13 декабря. Финал турнира состоится 1 июня 2024 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.