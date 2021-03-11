Реальный срок дали полковнику КНБ в Нур-Султане

В Нур-Султане изменен приговор бывшему заместителю начальника третьего управления третьего департамента КНБ Ермека Арыстана, передает zakon.kz.

25 января 2021 года приговором суда №2 Есильского района полковник КНБ РК Ермек Арыстан и его жена Эльмира Дүйсенқызы были приговорены к ограничению свободы (6 и з года соответственно) за мошенничество. Арыстана также осудили за подстрекательство к даче взятки.

Семейную пару обвиняли в том, что они получили 15 000 долларов США от потерпевшего за содействие в поступлении его сына в Академию КНБ РК.

10 марта 2021 года судом Нур-Султана приговор изменен. Ермеку Арыстану вменили дополнительный квалифицирующий признак совершения мошенничества "должностным лицом, сопряженного с использованием им своего служебного положения".

Наказание в виде ограничения свободы изменено на 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, мера пресечения изменена на содержание под стражей. Приговор в отношении его супруги Дүйсенқызы не оспорен прокурором и оставлен без изменения. Адвокаты осужденных также обжаловали приговор и просили оправдать их подзащитных, однако их апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе горсуда Нур-Султана.