Полицейский начальник дважды потребовал взятку за одну услугу и сел на 3,5 года
По информации Буландынского районного суда Акмолинской области, подсудимый получил взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела. Позже он снова потребовал 1 млн тенге, пригрозив, что в случае отказа, мужчина будет взят под стражу. После получения требуемой суммы полицейского задержали сотрудники КНБ.
"Приговором суда Д. лишен свободы на 3 года 6 месяцев, с лишением звания и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Предмет взятки в сумме 2 500 000 тенге взыскан с осужденного, как незаконно приобретенное имущество, в доход государства", – сообщили в суде.
Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес Департамента полиции для принятия мер по недопущению совершения коррупционных преступлений сотрудниками.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Отметим, что судебный процесс был показательным: на оглашение приговора пригласили сотрудников полиции и прокуратуры района, в онлайн режиме приняли участие сотрудники Департамента.
В октябре 2024 года стало известно о приговоре секретарю суда, которая хотела нажиться на деле экс-начальника полиции Талдыкоргана.