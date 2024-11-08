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Полицейский начальник дважды потребовал взятку за одну услугу и сел на 3,5 года

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 14:47 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области бывшего руководителя правоохранительного органа осудили за покушение на мошенничество с использованием служебного положения и подстрекательство к даче взятки должностному лицу, сообщает Zakon.kz.

По информации Буландынского районного суда Акмолинской области, подсудимый получил взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела. Позже он снова потребовал 1 млн тенге, пригрозив, что в случае отказа, мужчина будет взят под стражу. После получения требуемой суммы полицейского задержали сотрудники КНБ.

"Приговором суда Д. лишен свободы на 3 года 6 месяцев, с лишением звания и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Предмет взятки в сумме 2 500 000 тенге взыскан с осужденного, как незаконно приобретенное имущество, в доход государства", – сообщили в суде.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес Департамента полиции для принятия мер по недопущению совершения коррупционных преступлений сотрудниками.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что судебный процесс был показательным: на оглашение приговора пригласили сотрудников полиции и прокуратуры района, в онлайн режиме приняли участие сотрудники Департамента.

В октябре 2024 года стало известно о приговоре секретарю суда, которая хотела нажиться на деле экс-начальника полиции Талдыкоргана. 

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