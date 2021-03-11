Насколько быстро растут цены в Казахстане

Годовая инфляция в феврале этого сохранилась на уровне 7,4%. Наибольший вклад в общий рост цен продолжает вносить продовольственная инфляция. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает zakon.kz.

Годовой рост цен на продовольственные товары ускорился с 11,4% в январе до 11,6% в феврале т.г. на фоне сохранения дисбалансов на отдельных товарных рынках ввиду ограниченного предложения во внутреннем рынке, роста цен на мировых товарных рынках и цен отечественных производителей. Замедление роста цен на мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы, наблюдавшееся в предыдущие месяцы, в феврале прекратилось. Рост мировых цен на продовольствие продолжается 9 месяцев подряд, что привело к многолетним максимумам индекса продовольственных цен ФАО, - констатировал Досаев.

Финрегулятор отмечает, что динамика непродовольственной и сервисной компонент инфляции остается относительно стабильной на фоне слабого потребительского спроса. Непродовольственная инфляция замедлилась с 5,3% до 5,2%, инфляция платных услуг - с 4,1% до 3,9% за счет снижения тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных регулируемых услуг. Рост цен на услуги личного обслуживания и отдыха продолжается.

Инфляционные ожидания населения в феврале не изменились, при этом оставаясь неустойчивыми и чувствительными к дисбалансам на отдельных рынках продуктов питания. Количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,7%. Среди респондентов сохраняется высокий уровень неопределенности – более трети опрошенных затруднились оценить свои ожидания, - заключил Досаев.