Юридическая работа в Вооруженных Силах: нормы – однозначные, процедуры – прозрачные

Качественная деятельность любого ведомства во многом зависит от профессиональной подготовки, компетентности специалистов юридической службы.

О ее деятельности рассказал представитель Юридического департамента Министерства обороны РК полковник Альжан Ахматуллин.

– Альжан Алмабекович, порядок в оборонной сфере начинается с качественных законов, не терпящих двоякого толкования, не создающих искусственных преимуществ для субъектов предпринимательства, дающих четкий, однозначный алгоритм действий для руководителей ведомств и граждан. Что в этом плане сделано Министерством обороны?

– Мы придаем этому вопросу большое значение и уже можем говорить об определенных результатах. К примеру, инициировали принятие закона, касающегося вопросов безопасности баз, арсеналов и складов Вооруженных Сил. В нем определен режим запретных зон и районов, находящихся вблизи объектов гражданской инфраструктуры. Речь в этом случае идет о безопасности 58 объектов.

Также 2 января 2021 года в Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" включены наши поправки.

– Речь идет о развитии государственно-частного партнерства?

– Да, в том числе и об этом. У Министерства обороны разнообразный спектр потребностей. Поэтому оно находится в поиске альтернативных источников финансирования. Рассматривается возможность развития партнерских отношений с предприятиями различного профиля. Это позволит развивать инфраструктуру Вооруженных Сил путем привлечения ресурсов частных инвесторов, реализации масштабных инновационных проектов.

В планах ведомства – построить комплекс сооружений, в том числе здание Министерства обороны в Нур-Султане, логистический центр, другие инфраструктурные объекты, проложить волоконно-оптические линии связи, газифицировать котельные и военные городки.

Сейчас прорабатываются механизмы государственно-частного партнерства. К примеру, в декабре прошлого года разработан приказ Министра обороны РК "Об утверждении Правил предоставления земельного участка во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов". Планируется направить его в госорганы для согласования.

Успешные примеры государственно-частного партнерства есть во многих отраслях экономики. Считаю, что эту форму сотрудничества необходимо развивать в соответствии с действующим законодательством и с учетом специфики ведомства, связанной с допуском к госсекретам.

– Есть ли законодательные новации в плане обеспечения жильем военнослужащих?

– 29 декабря 2020 года в Парламент внесен законопроект по вопросам воинской службы и жилищных отношений. Проект предусматривает упрощение порядка осуществления жилищных выплат и единовременной денежной компенсации (это коснется более 40 тысяч военнослужащих), приватизацию сотрудниками специальных государственных органов, военнослужащими и членами семей занимаемых служебных жилищ безвозмездно или по остаточной стоимости.

Законопроектом предусматривается понятие "мобильный жилой дом". Это позволит оперативно решать вопросы расквартирования войск, расположенных в отдаленных гарнизонах, где есть потребность в жилье. Практика показывает, что полномасштабное капитальное строительство в некоторых регионах не всегда целесообразно.

Быстровозводимые мобильные дома необходимы также в случае передислокации войск. У нас уже есть практика возведения такого жилья. Законодательно эти вопросы до конца не были урегулированы, поэтому возникали определенные юридические нюансы. Они связаны с необходимостью регистрации их в органах юстиции, пропиской проживающих военнослужащих и членов их семей, определением размера жилищных выплат и т.д.

– Еще по каким направлениям деятельности предусмотрены изменения?

– В целом при непосредственном участии Юридического департамента принято более 80 подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих важнейшие правоотношения в сфере обеспечения военной безопасности и обороноспособности, прохождения воинской службы.

Мы предлагаем закрепить возмещение эквивалентной денежной суммы, затраченной на обучение, повышение квалификации и переподготовку при увольнении военнослужащего по отрицательным мотивам. И это справедливо, ведь государство несет затраты, учит его, кормит, одевает.

16 октября 2020 года внесли изменения в Положение о Министерстве обороны, чем восполнили правовой пробел в области защиты госсекретов, шифровальной работы и информационной безопасности, а также расширили компетенции Министерства обороны по принятию нормативных правовых приказов по 26 разным направлениям.

В настоящее время реализуется поручение Главы государства о введении института единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения. Поправки

в целом одобрены Правительством.

Предполагается также повышение предельного срока воинской службы до пяти лет, ежегодно это коснется около двухсот военнослужащих. Будет предоставлена возможность профессионалам оставаться в армии, передавать бесценный опыт молодым офицерам. Инициировано введение ограниченной материальной ответственности военнослужащих.

– Поясните, пожалуйста, вопрос об ограничении материальной ответственности военнослужащих.

– Вооружение и военная техника у нас дорогостоящие, и не всегда они выходят из строя по вине военнослужащего. Поэтому с учетом опыта наших соседей мы предложили предусмотреть максимально допустимые размеры возмещаемого ущерба в указанных случаях.

– Зачастую проблемы у ведомств возникают в сфере государственных закупок. Что будет изменено или уже сделано для создания условий честной конкуренции и экономии государственных средств?

– Прежде всего, обеспечено прозрачное формирование потенциальных поставщиков, создана конкуренция среди них и значительно минимизированы коррупционные проявления в сфере государственных закупок.

Разработан и утвержден алгоритм действий по формированию и утверждению списков потенциальных поставщиков, заключающийся в размещении информации о госзакупках на интернет-ресурсе министерства и ее направлении в НПП "Атамекен". Это позволило создать конкурентную среду. До его внедрения участвовало 297 потенциальных поставщиков, сейчас – 1 422. Эта мера более чем в семь раз увеличила экономию бюджетных средств. В 2019 году она составляла 800 млн тенге, в 2020 – 6,3 млрд тенге.

– Каких результатов удалось достичь с помощью информационных технологий?

– Мы реализовали переход на электронный процесс согласования проектов приказов посредством ЕСЭДО, без дублирования на привычном носителе.

Эта инициатива позволила значительно сократить бумажный документооборот, исключить отрыв личного состава от исполнения основных обязанностей для осуществления процесса согласования.

В 2020 году принято 765 приказов министра обороны и 265 – начальника Генерального штаба. Их согласование в электронном формате исключило значительные потери рабочего времени и повлияло на эффективность труда в министерстве.

На практике раньше согласование одного приказа в бумажном формате уходило около часа. Таким образом, экономия составила, как минимум, 1030 человеко-часов, то есть более 128 рабочих дней за год.

Таким образом, сэкономлено рабочее время, особенно подразделениям, находящимся не в центральном здании Министерства обороны. Также в период борьбы с COVID-19 электронный документооборот позволяет исключить дополнительные контакты между военнослужащими.

Для организации работы, направленной на пропаганду и разъяснение законодательства, выявление недостатков в правоприменительной практике и нарушений законности, Юридический департамент инициировал создание сall-центра. Эта мера корреспондируется с концепцией "Слышащего государства", озвученной Президентом страны – Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами.

– Налажена ли обратная связь? Кто обращается в сall-центр, с какими вопросами?

– С момента функционирования в сall-центр Юридического департамента поступило 2 400 звонков (2019 году – 877 звонков, 2020 году – 1320, а за истекший период 2021 года их количество составило более 203). Наблюдается тенденция увеличения.

Основная доля вопросов касается жилищных вопросов (38%), связанных с получением соответствующих справок (13%), призыва на воинскую службу (10%) и трудовых отношений (9%).

По всем вопросам дежурные юристы дают разъяснения. Около 30% вопросов при содействии сall-центра решаются безотлагательно.

Иногда в ходе телефонных разговоров выявляются отдельные нарушения в воинских частях и учреждениях Министерства обороны и Вооруженных Сил, в том числе по трудовым вопросам и финансовой дисциплине. По этим фактам Юридический департамент готовит доклады на имя руководства.

Функционирование Call-центра сокращает количество обращений физических лиц, военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил в адрес руководства страны и Министерства обороны, в правоохранительные и судебные органы.

Так, в 2020 году количество обращений в суды, по которым вынесены решения, составило 294, что на 31% меньше по сравнению с 2019 годом (426 решений).

– Насколько часто министерство инициирует иски либо вынуждено держать "оборону" в суде в качестве ответчика? Какого рода споры обычно возникают?

– Случаи самые разные: взыскание незаконных выплат, установление юридических фактов, жилищные споры, трудовые отношения, государственные закупки и другие.

Министерство обороны подает иски, связанные с государственными закупками. В минувшем году в отношении недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг было инициировано 550 исков.

Всего в 2020 году суды вынесли 731 решение, из которых 501 дело (68%) рассмотрено в пользу Министерства обороны. Выступая в качестве истцов и ответчиков, юристы отстояли бюджет ведомства на сумму 1,8 млрд. тенге.

Таким образом, Юридический департамент выполняет важнейшие функции, обеспечивая законность деятельности оборонного ведомства, отстаивая законные интересы Вооруженных Сил, защищая права военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.