Согласно закону "О документах, удостоверяющих личность", документы, используемые и представляемые физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе. Имеют ли юридическую силу распечатки из сервиса цифровых документов?

На этот вопрос ответили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает Zakon.kz.

"Министерством внесены изменения в Законы РК "Об информатизации", "О государственных услугах", "О документах, удостоверяющих личность", "О государственной границе" и другие, на основании которых документы в сервисе, используемые и предоставляемые государственным органам, физическим и юридическим лицам, равнозначны документам на бумажном носителе", - говорится в ответе.

В министерстве пояснили, что сервис цифровых документов предоставляет казахстанцам возможность просмотра документов (удостоверение личности, свидетельство о рождении, водительское удостоверение и т.д.) посредством мобильного приложения в электронном формате, а также проверки его достоверности.

При этом цифровые документы можно использовать в большинстве жизненных ситуаций. В случае отказа в приеме цифровых документов со стороны государственных органов необходимо подать официальную жалобу на их действия через систему "е-Өтініш".

"Вместе с тем, разъясняем, что сервис цифровых документов предназначен для использования в электронном формате и не рекомендуется для распечатки, при необходимости предоставить данные другому лицу имеется функционал "Поделиться", а также проверки документа с помощью QR-кода", - отметили в МЦРИАП.

Таким образом, распечатывать цифровые документы нет необходимости.