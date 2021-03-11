Управляй эфиром. "Казахтелеком" представил новый отечественный продукт – ТВ+

Крупнейший телеком-оператор страны презентовал платформу телевещания нового поколения по технологии IPTV, позволяющая управлять эфиром в своем доме и одновременно просматривать разные передачи с нескольких гаджетов, передает zakon.kz.

Как сообщил глава "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, запуск новой услуги ТВ+ является большим событием, так как компания начинает активно развивать контентную составляющую. Оператор с 2009 года присутствует на рынке кабельного телевидения республики и на сегодняшний день к сервису телевещания от "Казахтелеком" подключены уже 860 тысяч абонентов.

Мы являемся базой для более 50% отечественного телевидения. Понятно, что этот сегмент меняется. Наша задача в этом году - в предоставлении нового телевидения. В итоге мы сделали инновацию. На проект ТВ+ ушло последние полгода, - отметил Куанышбек Есекеев.

К слову, первым пользователем ТВ+ стал председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов.

Для меня ТВ+ - это практично и удобно, всегда можно перемотать, если не успел что-то посмотреть, можно вернуться к любой передаче. Интересная платформа с хорошим контентом. При этом продукт разработан исключительно казахстанскими специалистами. Проект ТВ+ является подтверждением того, что отечественные компании, компании группы фонда "Самрук-Казына", способны самостоятельно разрабатывать и реализовывать масштабные, высокотехнологичные и востребованные решения, которыми ежедневно будет пользоваться вся страна, - подчеркнул глава Фонда.

По его словам, "Самрук-Казына" заботится не только о собственных преимуществах, но и о выстраивании передовой инфраструктуры на казахстанском рынке. Для реализации инновационных идей при участии АО "Казахтелеком" можно предлагать лучшие и современные продукты не только бизнесу и производству, но и массовому потребителю.

О технических возможностях ТВ+ рассказал гендиректор дивизиона розничного бизнеса "Казахтелеком" Игорь Погребицкий. Новый продукт имеет ряд уникальных преимуществ, главный из которых возможность зрителя самостоятельно управлять эфиром. К примеру, поставить трансляцию на паузу, если необходимо отлучиться от экрана, или отмотать назад, если не успели к началу фильма.

Другой весомый плюс - в возможности выбора гаджета, с которого можно просматривать ТВ: со смартфона, который всегда под рукой, планшета или телевизора с функцией Smart TV. Главное - наличие в доме подключения к интернету, и этот один источник сигнала позволит домочадцам просматривать несколько программ на разных гаджетах одновременно. Так что теперь в семьях не будет споров о том, что смотреть вечером - сериал или футбол, никто не пропустит свою программу, - пояснил он.

При этом даже если у пользователя старенький телевизор с кинескопом, STB-приставка позволит передавать видео в самом лучшем качестве. На главной странице пользователю представляется понятная страница рекомендаций с лидерами рейтингов и новинками проката. Контент представлен в подборках по жанрам, и с помощью удобной навигации и продуманного дизайна без затруднений можно выбрать интересующий контент.

Еще одна фишка: ТВ+ хранит в каталоге архив телепередач за последние 7 дней, а также просматриваемый контент в истории просмотров. ТВ+ в пакетах с интернетом и другими услугами "Казахтелекома" уже в продаже - пришло время подключаться, - добавил гендиректор дивизиона.

Разработчики уверены, что появление востребованной, интерактивной ТВ-площадки в стране даст толчок развитию казахстанского контента. Глава "Казахтелеком" привел пример американских компаний Netflix и HBO, а также британского SKY. Он считает, что площадка ТВ+ позволит реализовать подобный сценарий и в Казахстане. В обойму новой платформы уже вошла обширная библиотека "Сделано в Казахстане".

В планах предоставлять площадку для проектов отечественных актеров, блогеров, журналистов, публицистов. На ней смогут размещаться местные сериалы и фильмы, ток-шоу или подкасты.

Поэтому запуск новой отечественной ТВ-платформы - это новая страница в истории не только "Казахтелекома", но и многих наших потенциальных партнеров, - резюмировал Есекеев.

Оксана Скибан, Нур-Султан