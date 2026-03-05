#Референдум-2026
Общество

"Казахтелеком" стал площадкой для обсуждения проекта новой Конституции

Обсуждение проекта новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 14:49 Фото: Казахтелеком
Крупнейший телеком-оператор страны – АО "Казахтелеком" – провел интерактивный телемост, посвященный обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан.

В режиме онлайн сотрудники компании из всех регионов страны смогли задать вопросы экспертам и обсудить, как предлагаемые реформы могут повлиять на развитие цифровой среды и жизнь граждан.

В обсуждении приняли участие представители государственных органов, депутаты Мажилиса Парламента и общественные деятели.

Фото: Казахтелеком

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев рассказал о значении технологического суверенитета и роли цифровых реформ в развитии государства.

"Проект новой Конституции направлен на защиту прав граждан, укрепление государственности и дальнейшее развитие страны", – отметил Жаслан Мадиев, подчеркнув важность участия граждан в референдуме.

Фото: Казахтелеком

К телемосту также присоединились депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан – Унзила Шапак, Айдос Сарым и Айдарбек Ходжаназаров, а также представители общественных организаций, включая Бауыржана Смагулова и руководителя Общенациональной коалиции по городу Астане Ерлана Каналимова.

Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин подчеркнул, что для технологической компании особенно важно вовлечение сотрудников в обсуждение ключевых государственных реформ.

"Новая Конституция – это не просто юридический документ, а фундамент прогрессивного Казахстана. Для нас, как технологической компании, важно, чтобы каждый сотрудник понимал свою роль в формировании цифрового, справедливого и безопасного будущего страны", – отметил он.

Фото: Казахтелеком

Благодаря цифровой инфраструктуре АО "Казахтелеком" сотрудники из разных регионов смогли принять участие в обсуждении в режиме реального времени. Вопросы участников касались защиты персональных данных, цифровой безопасности и влияния реформ на развитие цифровой экономики.

Организаторы отметили, что подобные площадки позволяют расширить общественный диалог и вовлечь профессиональное сообщество в обсуждение ключевых изменений в стране.

Фото: Казахтелеком

Айсулу Омарова
