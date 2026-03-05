"Казахтелеком" стал площадкой для обсуждения проекта новой Конституции
В режиме онлайн сотрудники компании из всех регионов страны смогли задать вопросы экспертам и обсудить, как предлагаемые реформы могут повлиять на развитие цифровой среды и жизнь граждан.
В обсуждении приняли участие представители государственных органов, депутаты Мажилиса Парламента и общественные деятели.
Фото: Казахтелеком
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев рассказал о значении технологического суверенитета и роли цифровых реформ в развитии государства.
"Проект новой Конституции направлен на защиту прав граждан, укрепление государственности и дальнейшее развитие страны", – отметил Жаслан Мадиев, подчеркнув важность участия граждан в референдуме.
К телемосту также присоединились депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан – Унзила Шапак, Айдос Сарым и Айдарбек Ходжаназаров, а также представители общественных организаций, включая Бауыржана Смагулова и руководителя Общенациональной коалиции по городу Астане Ерлана Каналимова.
Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин подчеркнул, что для технологической компании особенно важно вовлечение сотрудников в обсуждение ключевых государственных реформ.
"Новая Конституция – это не просто юридический документ, а фундамент прогрессивного Казахстана. Для нас, как технологической компании, важно, чтобы каждый сотрудник понимал свою роль в формировании цифрового, справедливого и безопасного будущего страны", – отметил он.
Благодаря цифровой инфраструктуре АО "Казахтелеком" сотрудники из разных регионов смогли принять участие в обсуждении в режиме реального времени. Вопросы участников касались защиты персональных данных, цифровой безопасности и влияния реформ на развитие цифровой экономики.
Организаторы отметили, что подобные площадки позволяют расширить общественный диалог и вовлечь профессиональное сообщество в обсуждение ключевых изменений в стране.
