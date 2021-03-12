Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски впервые стала мамой. У знаменитости родился мальчик, которого назвали Сильвестром, сообщает zakon.kz.

Об этом она рассказала своим подписчикам на странице в Instagram. Она призналась, что родила мальчика 8 марта.

Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни. Эмили Ратаковски

О беременности модели стало известно в октябре прошлого года. Тогда же Ратаковски сообщила, что не хочет раскрывать пол ребенка.

Отцом ребенка стал супруг Эмили - Себастьян Бир-Макклард. Влюбленные неожиданно для всех объявили о том, что поженились, в феврале 2018 года. На тот момент об их романе было известно всего несколько недель. Свою беременность Ратаковски подтвердила в октябре. Она дала интервью журналу Vogue, в котором заявила, что даст будущему ребенку возможность самому определить свою гендерную принадлежность до 18 лет.