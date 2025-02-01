#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
518.14
537.57
5.27
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Эмили в Париже" впервые стала мамой

Лили Коллинз, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 10:42 Фото: Instagram/lilyjcollins
Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой. Радостной новостью и фотографиями новорожденной дочери 35-летняя актриса поделилась в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Ранее Коллинз заявляла, что ребенка вынашивает суррогатная мама.

"Добро пожаловать в центр нашего мира, Тув Джейн Макдауэлл. Словами никогда не будет выражена бесконечная благодарность нашей невероятной сурмаме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно", – подписала Коллинз снимок с малышкой.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл вместе с 2019 года. Актриса получила предложение руки и сердца от режиссера осенью 2020 года.

Ранее певица Кети Топурия впервые показала лицо 4-летнего сына. 31 июля 2024 года Кети Топурия стала мамой в третий раз. У певицы и предпринимателя Льва Деньгова родилась дочь, которую назвали Николь.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Шоураннеры "Очень странных дел" работают над другими историями по франшизе
Культура и шоу-бизнес
06:20, Сегодня
Шоураннеры "Очень странных дел" работают над другими историями по франшизе
Валерия эпатировала публику откровенным нарядом
Культура и шоу-бизнес
05:20, Сегодня
Валерия эпатировала публику откровенным нарядом
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: