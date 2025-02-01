Звезда "Эмили в Париже" впервые стала мамой

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой. Радостной новостью и фотографиями новорожденной дочери 35-летняя актриса поделилась в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Ранее Коллинз заявляла, что ребенка вынашивает суррогатная мама.

"Добро пожаловать в центр нашего мира, Тув Джейн Макдауэлл. Словами никогда не будет выражена бесконечная благодарность нашей невероятной сурмаме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно", – подписала Коллинз снимок с малышкой.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл вместе с 2019 года. Актриса получила предложение руки и сердца от режиссера осенью 2020 года.

Ранее певица Кети Топурия впервые показала лицо 4-летнего сына. 31 июля 2024 года Кети Топурия стала мамой в третий раз. У певицы и предпринимателя Льва Деньгова родилась дочь, которую назвали Николь.