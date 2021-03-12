Как оформить кредит, чтобы не попасть в долговую яму

12 марта 2021, 11:30
Фото: Zakon.kz

Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир на тему "Микрофинансовые организации в Республике Казахстан".

Расскажем о том, на какие нюансы следует обратить внимание гражданам, желающим оформить кредит, чтобы не попасть в вечную "долговую яму".

Вы узнаете:

  • В чем суть микрофинансовой деятельности
  • По каким правилам предоставляются микрокредиты
  • Какие права и обязанности есть у микрофинансовой организации
  • Какие права и обязанности имеют Заявитель и Заемщик
  • О "подводных камнях" микрокредитования
  • Какова ответственность и меры воздействия за нарушение законодательства о микрофинансовых организациях


Ведущие:

Таир Назханов, адвокат, управляющий партнер Адвокатской конторы "Назханов и партнеры", член Президиума АГКА с профессиональным опытом работы 27 лет.

Динара Бекишева, адвокат, высококвалифицированный юрист с 30-летним профессиональным стажем, из которых 17 лет - в сфере финансов и банковского дела.


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