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Общество

Как работают суды по интеллектуальной собственности в Казахстане и мире

Как работают суды по интеллектуальной собственности в Казахстане и мире, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 11:00 Фото: pixabay
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "IP-арбитраж: Казахстан и мир".

Вы узнаете, как организована работа судов по интеллектуальной собственности в нашей стране и за рубежом.

В программе:

  • IP-суды: мировая практика. Специализированный IP-суд в Казахстане (актуализация).
  • Идея специализированного правосудия по интеллектуальной собственности в Казахстане: к истории вопроса.
  • Международный арбитраж по интеллектуальной собственности.
  • Перспективы и проблемы практической реализации идеи в Казахстане.
  • О работе Международного коммерческого арбитражного суда по интеллектуальной собственности (Алматы, Казахстан).

Спикеры:

  • Дмитрий Братусь, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева, член правления Палаты профессиональных юридических консультантов, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.
  • Любовь Балмагамбетова, генеральный директор частного учреждения "Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав "Аманат".
  • Юрий Болотов, доктор права (D.Litt), к.т.н., патентный поверенный РК, управляющий партнер ТОО "Болотов и Партнеры".
  • Ольга Пехенько, MCIArb, заместитель председателя правления по правовым вопросам ТОО "Freedom Telecom Operation".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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