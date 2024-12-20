Как работают суды по интеллектуальной собственности в Казахстане и мире
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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "IP-арбитраж: Казахстан и мир".
Вы узнаете, как организована работа судов по интеллектуальной собственности в нашей стране и за рубежом.
В программе:
- IP-суды: мировая практика. Специализированный IP-суд в Казахстане (актуализация).
- Идея специализированного правосудия по интеллектуальной собственности в Казахстане: к истории вопроса.
- Международный арбитраж по интеллектуальной собственности.
- Перспективы и проблемы практической реализации идеи в Казахстане.
- О работе Международного коммерческого арбитражного суда по интеллектуальной собственности (Алматы, Казахстан).
Спикеры:
- Дмитрий Братусь, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева, член правления Палаты профессиональных юридических консультантов, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.
- Любовь Балмагамбетова, генеральный директор частного учреждения "Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав "Аманат".
- Юрий Болотов, доктор права (D.Litt), к.т.н., патентный поверенный РК, управляющий партнер ТОО "Болотов и Партнеры".
- Ольга Пехенько, MCIArb, заместитель председателя правления по правовым вопросам ТОО "Freedom Telecom Operation".
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