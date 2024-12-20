Как работают суды по интеллектуальной собственности в Казахстане и мире

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "IP-арбитраж: Казахстан и мир".

Вы узнаете, как организована работа судов по интеллектуальной собственности в нашей стране и за рубежом.

В программе:

IP-суды: мировая практика. Специализированный IP-суд в Казахстане (актуализация).

Идея специализированного правосудия по интеллектуальной собственности в Казахстане: к истории вопроса.

Международный арбитраж по интеллектуальной собственности.

Перспективы и проблемы практической реализации идеи в Казахстане.

О работе Международного коммерческого арбитражного суда по интеллектуальной собственности (Алматы, Казахстан).

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