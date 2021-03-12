Спрогнозирован рост сверхбогатых людей к 2025 году

Количество сверхбогатых людей с состоянием выше 30 млн долларов может вырасти к 2025 году на 27%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank's 2021 Wealth Report, передает zakon.kz.

По прогнозам авторов исследования, Америка сохранит лидерство в количестве богатых людей - 38%, или 254 человека к 2025 году. Кроме этого, большой рост наблюдается в Азиатском регионе. Ожидается, что к 2025 году в этом регионе будет проживать 25% - или примерно 169 000 тысяч богачей. Это почти столько же, сколько в Европе 28% - 186 000 человек.

К слову, авторы исследования упомянули и Казахстан. По их прогнозам к 2025 году в стране число сверхбогатых людей вырастет на 33%. Однако в исходных данных нет отдельных данных по Казахстану - остается непонятным, из каких показателей была получена эта цифра. В исследовании упоминается только Россия и регион СНГ.

При составлении прогноза авторы опросили около 600 банкиров и финансовых консультантов, которые управляют более чем 3,3 трлн долларов своих клиентов в период с октября по ноябрь 2020 года. Опрашиваемые высказывали свое субъективное мнение об изменениях в финансовом положении клиентов в 2020 году, ожиданиях от 2021 года и влияниях на их состояние.