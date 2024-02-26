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Французские активисты требовали усилить налогообложение для сверхбогатых людей и корпораций

Действия активистов Фото: X/attac France
В Париже участники движения Attac пробрались на крышу модного бутика на Елисейских полях и вывесили баннеры. Активисты требовали усиления налогообложения для сверхбогатых людей и корпораций для финансирования социальной сферы и чрезвычайных климатических ситуаций, сообщает Zakon.kz.

По информации WWD, помещение Louis Vuitton на Елисейских полях, где сейчас идет ремонт, подверглось атаке активистов. Активисты использовали строительные леса, чтобы добраться до крыши, вывесить баннер и рассыпать листовки. в рамках своей кампании "Сверхприбыли, сверхбогатства, меганесправедливость". На здании, прикрытом щитом в виде фирменного чемодана модного дома, также разместили баннер с логотипом организации Attac – Ассоциация по налогообложению финансовых операций и действий граждан.

В социальной сети X распространилось видео баннеров от активистской организации Attac с надписью "Обложите богатых налогами". Attac призывает усилить налогообложение для высшего класса и корпораций для борьбы с социальными и климатическими проблемами.

Примерное число активистов, которые поднялись на крышу здания, 50 человек. Не все так спокойно в Париже. На прошлой неделе там произошли стычки между полицией и бастующими фермерами.

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