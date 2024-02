Французские активисты требовали усилить налогообложение для сверхбогатых людей и корпораций

По информации WWD, помещение Louis Vuitton на Елисейских полях, где сейчас идет ремонт, подверглось атаке активистов. Активисты использовали строительные леса, чтобы добраться до крыши, вывесить баннер и рассыпать листовки. в рамках своей кампании "Сверхприбыли, сверхбогатства, меганесправедливость". На здании, прикрытом щитом в виде фирменного чемодана модного дома, также разместили баннер с логотипом организации Attac – Ассоциация по налогообложению финансовых операций и действий граждан.

В социальной сети X распространилось видео баннеров от активистской организации Attac с надписью "Обложите богатых налогами". Attac призывает усилить налогообложение для высшего класса и корпораций для борьбы с социальными и климатическими проблемами.

🔥 [ACTION EN COURS] TAX THE RICH



Attac déploie une banderole géante sur la façade du futur hôtel LVMH de Bernard Arnault en référence à l’enrichissement indécent des milliardaires et pour rappeler qu’une politique de justice fiscale est possible et nécessaire. pic.twitter.com/xsUFiSRQBr