Французские активисты требовали усилить налогообложение для сверхбогатых людей и корпораций

В Париже участники движения Attac пробрались на крышу модного бутика на Елисейских полях и вывесили баннеры. Активисты требовали усиления налогообложения для сверхбогатых людей и корпораций для финансирования социальной сферы и чрезвычайных климатических ситуаций, сообщает Zakon.kz.

По информации WWD, помещение Louis Vuitton на Елисейских полях, где сейчас идет ремонт, подверглось атаке активистов. Активисты использовали строительные леса, чтобы добраться до крыши, вывесить баннер и рассыпать листовки. в рамках своей кампании "Сверхприбыли, сверхбогатства, меганесправедливость". На здании, прикрытом щитом в виде фирменного чемодана модного дома, также разместили баннер с логотипом организации Attac – Ассоциация по налогообложению финансовых операций и действий граждан.

В социальной сети X распространилось видео баннеров от активистской организации Attac с надписью "Обложите богатых налогами". Attac призывает усилить налогообложение для высшего класса и корпораций для борьбы с социальными и климатическими проблемами.

🔥 [ACTION EN COURS] TAX THE RICH



Attac déploie une banderole géante sur la façade du futur hôtel LVMH de Bernard Arnault en référence à l’enrichissement indécent des milliardaires et pour rappeler qu’une politique de justice fiscale est possible et nécessaire. pic.twitter.com/xsUFiSRQBr — Attac France (@attac_fr) February 24, 2024

Примерное число активистов, которые поднялись на крышу здания, 50 человек. Не все так спокойно в Париже. На прошлой неделе там произошли стычки между полицией и бастующими фермерами.