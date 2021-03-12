Медведица 2 месяца прятала от всех новорожденных медвежат в зоопарке Алматы

В Алматинском зоопарке смогли увидеть детенышей тяньшанского медведя лишь сустя 2 месяца после появления на свет. Именно столько времени мать оберегали их от чужих глаз, передает zakon.kz.

Семейство тяньшанских бурых медведей живет в Алматинском зоопарке с 2012 года. Первыми приехали: Курмабек, Акжолтай и Герда. В 2017 году у Герды родились два медвежонка: Никола и Нельсон. А спустя три года зоопарк получил новогодний подарок: 1 января на свет появилось еще два медвежонка.

Увидеть медвежат мы смогли только сейчас — медведица оберегала их от посторонних глаз пока малыши не окрепнут. Это уже второй приплод Герды и показатель того, что наша пара здорова и им комфортно в нашем зоопарке. В дикой природе эти медведи размножаются примерно с такой же частотой, - сообщила главный ветеринарный врач Алматинского зоопарка Алина Чимирук,

Сейчас Алматинский зоопарк активно ищет спонсоров, которые помогут с просторным вольером для медведей. Его планировали закончить в прошлом году, но пандемия коронавируса внесла негативные коррективы.

Вольер практически готов. Осталось установить дополнительную электроизгородь, защитные решетки на перекрытие тихой зоны, еще несколько мелочей. Мы верим, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут нам закончить работу. Вообще у зоопарка много друзей: кто-то привозит игрушки для животных, кто-то лакомства, скамейки мы тоже получили в подарок. Это здорово: ведь вместе мы сможем добиться гораздо больших результатов, — поделился с нами директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков,

Тяньшанские медведи занесены в Красную книгу Казахстана. Эти медведи относятся к редкому виду, ареал и численность, которого сокращается. Это не самые крупные представители среди своих собратьев. Их средняя длина тела составляет около полутора метров, а масса — 300 кг. При этом этот вид медведя может развивать скорость до 50 километров в час.



Как и другие медведи, они всеядны. Основной ареал обитания, как следует из названия — Тянь-Шань. Кроме того, они встречаются в Джунгарском Алатау, Алтае и Западных Гималаях. В дикой природе тяньшанские медведи — кочевники, они постоянно перемещаются в поисках пропитания, преодолевая расстояния от 15 до 50 километров.

Алматинский зоопарк является старейшим зоопарком в Казахсттане. Он был основан в 1937 году. Сегодня команда зоопарка насчитывает 273 специалиста. Из них 141 человек ухаживает за животными. Более 380 видов животных (из них 79 краснокнижных) расположены в 7 экспозиционных секциях. Коллекция Алматинского зоопарка — одна из самых разнообразных и больших в Центральной Азии.

Научные работы специалистов зоопарка по исследованию и репродукции сайгаков в неволе не имеют аналогов.

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Альберт Ахметов