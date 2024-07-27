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В Алматинском зоопарке рассказали, какие имена выбрали для гималайских медвежат

В Алматинском зоопарке рассказали, какие имена выбрали для гималайских медвежат, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 04:58 Фото: Instagram/almatyzoo
Представители Алматинского зоопарка сообщили, что двух медвежат, которые родились в конце 2023 года назвали Айсар и Талас, передает Zakon.kz.

Как пояснили представители зоопарка на странице в Instagram, Айсар, (ай - луна, сар - сильный, могущественный) означает "сильный как луна", символизирует силу и устойчивость. Его имя отражает его мощь и великолепие, как луна на ночном небе. Талас, названный в честь величественной реки в Казахстане, символизирует поток и непрерывное движение. Это имя олицетворяет мощь природы и жизненную силу.

"Приходите к нам в зоопарк, чтобы познакомиться с нашими новыми обитателями и наблюдать, как они растут и развиваются! Мы уверены, что они станут настоящими любимцами всех наших гостей"администрация зоопарка Алматы

Ранее 12 июля 2024 года администрация зоопарка поделилась видео будней медвежат и попросила придумать имена для них. Алматинцам предложили делиться своими предложениями в комментариях.

Гималайский медведь занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и имеет статус уязвимого вида (Vulnerable).

Впервые медвежат показали общественности в марте 2024 года. Видео можно посмотреть по ссылке.

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