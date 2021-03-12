C 15 марта Турция вводит электронные анкеты для въезда в страну, передает zakon.kz.

Как сообщает РБК, все пассажиры самолетов, прибывающих в Турцию, в том числе граждане страны, с 15 марта обязаны за 72 часа до прилета заполнить электронную анкету, без которой им откажут в перевозке. Об этом говорится в сообщении авиакомпании RoyalFlight.

До этого времени пассажиры заполняли бумажные анкеты, которые им выдавали на борту самолета.

"Начиная с 15 марта 2021 года, министерство здравоохранения Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты COVID на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных). Вместо этого вводится следующее требование для граждан всех стран (Турции в том числе):