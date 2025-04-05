Таиланд вводит специальные анкеты для иностранных туристов
Фото: pixabay
С 1 мая Королевство Таиланд введет специальные онлайн-анкеты для отдыхающих из других стран, сообщает Zakon.kz.
Судя по информации на сайте ведомства, с 1 мая иммиграционное бюро полиции Таиланда обяжет иностранных туристов заполнять онлайн-форму для уведомления о прибытии в страну. Иммиграционное бюро Таиланда внедрило цифровую карту прибытия в Таиланд (TDAC) для упрощения въезда путешественников в страну.
"Все иностранные граждане, прибывающие в Королевство Таиланд, должны заполнить TDAC онлайн перед въездом", – говорится в сообщении.
Заполнить форму на сайте Tdac.immigration.go.th необходимо за три дня до поездки. Для оформления потребуется:
- паспорт или проездной билет;
- информация о рейсе, дате прибытия и месте проживания;
- имя, дата рождения и гражданство.
После заполнения личных данных иммиграционное бюро отправит на электронную почту письмо, которое необходимо будет предъявить по приезде. В полиции отметили, что заполнение TDAC является обязательным до прибытия. Без него въезд не будет обработан сотрудниками иммиграционной службы.
Между тем в Индии обезьяны ловко манипулируют туристами.
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