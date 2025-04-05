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Туризм

Таиланд вводит специальные анкеты для иностранных туристов

Таиланд введет специальные онлайн-анкеты для иностранных туристов с 1 мая, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 07:55 Фото: pixabay
С 1 мая Королевство Таиланд введет специальные онлайн-анкеты для отдыхающих из других стран, сообщает Zakon.kz.

Судя по информации на сайте ведомства, с 1 мая иммиграционное бюро полиции Таиланда обяжет иностранных туристов заполнять онлайн-форму для уведомления о прибытии в страну. Иммиграционное бюро Таиланда внедрило цифровую карту прибытия в Таиланд (TDAC) для упрощения въезда путешественников в страну.

"Все иностранные граждане, прибывающие в Королевство Таиланд, должны заполнить TDAC онлайн перед въездом", – говорится в сообщении.

Заполнить форму на сайте Tdac.immigration.go.th необходимо за три дня до поездки. Для оформления потребуется:

  • паспорт или проездной билет;
  • информация о рейсе, дате прибытия и месте проживания;
  • имя, дата рождения и гражданство.

После заполнения личных данных иммиграционное бюро отправит на электронную почту письмо, которое необходимо будет предъявить по приезде. В полиции отметили, что заполнение TDAC является обязательным до прибытия. Без него въезд не будет обработан сотрудниками иммиграционной службы.

Между тем в Индии обезьяны ловко манипулируют туристами.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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