Американка нашла в ванной вход в пустое большое помещение

Если вы думаете, что события, случившиеся в финале сказки "Золотой ключик", полностью выдуманы, вы ошибаетесь. Жительница США неожиданно для себя обнаружила вход в пустующее помещение приличных размеров прямо из своей собственной ванной. Правда, никаких ключей, чтобы попасть в соседнее помещение, ей не потребовалось, передает zakon.kz.

Случайное открытие произошло в одном из домов Нью-Йорка. Саманта Хартс нашла тайный вход, когда пыталась найти источник холода в своем доме: как бы она не отапливала жилище, теплее никак не становилось. Выяснилось, что в ее ванной комнате за зеркалом скрывалось отвертие размером с окно, которое вело в двухэтажную квартиру. Там девушка нашла пакеты для мусора, неустановленный туалет и бутылку с водой. Саманта пошутила, что зафиксировала в тайной квартире признаки жизни.

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Свою детективную историю девушка в нескольких сериях опубликовала в TikTok. Пользователи соцсети отметили, что ситуация напомнила им корейский фильм "Паразиты", а также фильм ужасов 1992 года "Кэндимэн".