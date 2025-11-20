Под мостом в Алматы нашли скрытое помещение с криминальным содержимым

Полицейские Алматинской области в Алматы нашли тайник с оружием, украденным во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

По информации областной полиции, сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом Департамента полиции (ДП) во время оперативных мероприятий нашли в Алматы под автомобильным мостом через Большой Алматинский канал (БАК) скрытое помещение.

Фото: ДП Алматинской области

"Внутри обнаружен схрон, в котором находилось гладкоствольное ружьe 12-го калибра. Проведенная проверка показала, что данное оружие числится похищенным из оружейного магазина в январе 2022 года в Алматы. По факту возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении от 20 ноября 2025 года.

Фото: ДП Алматинской области

Сотрудники полиции совместно с прокуратурой проводят необходимые следственные действия, чтобы установить причастных людей и обстоятельства сокрытия оружия.

Летом 2025 года полиция рассказала об изъятии автомата, пистолетов, бронежилетов, украденных во время январских событий.