События

Под мостом в Алматы нашли скрытое помещение с криминальным содержимым

найденное в Алматы ружье, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 11:33 Фото: ДП Алматинской области
Полицейские Алматинской области в Алматы нашли тайник с оружием, украденным во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

По информации областной полиции, сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом Департамента полиции (ДП) во время оперативных мероприятий нашли в Алматы под автомобильным мостом через Большой Алматинский канал (БАК) скрытое помещение.

мост в Алматы с тайником, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 11:33

Фото: ДП Алматинской области

"Внутри обнаружен схрон, в котором находилось гладкоствольное ружьe 12-го калибра. Проведенная проверка показала, что данное оружие числится похищенным из оружейного магазина в январе 2022 года в Алматы. По факту возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении от 20 ноября 2025 года.

помещение с ружьем под мостом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 11:33

Фото: ДП Алматинской области

Сотрудники полиции совместно с прокуратурой проводят необходимые следственные действия, чтобы установить причастных людей и обстоятельства сокрытия оружия.

Летом 2025 года полиция рассказала об изъятии автомата, пистолетов, бронежилетов, украденных во время январских событий.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
