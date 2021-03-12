В Кремле заявили о кампании против "Спутника V" со стороны США

США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V". Об этом РИА Новости заявил высокопоставленный источник в Кремле, передает zakon.kz.

На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, - сказал он.

В Кремле, отметили, в частности, что через подконтрольные неправительственные организации - "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" - и медиаструктуры - "Би-Би-Си", "Рейтер", "Интерньюс" - готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V".

В рамках атаки намечено подкреплять продвигаемые тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата.

Одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии, - отметил источник.

Он добавил, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш "Спутник V" не как средство от COVID-19, а как "кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза", "орудие пропаганды Москвы". В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая "поддалась на уловки России" и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной, - отметил он.