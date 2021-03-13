России не разрешили использовать "Катюшу" на Олимпиаде

Международный спортивный арбитраж (CAS) в пятницу, 12 марта, отклонил запрос России на использование песни "Катюша" вместо национального гимна во время Олимпиады в Токио, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Inside the Games, в CAS посчитали, что предложенная комиссией спортсменов ОКР песня "Катюша" не может быть использована вместо гимна, поскольку считается патриотической песней, в которой содержится "призыв к солдатам защищать Родину". При этом отмечается, что "решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не Россия".

14 января председатель комиссии спортсменов ОКР и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, что гимн России на международных соревнованиях в ближайшие два года было решено заменить "Катюшей". Она заявила, что в России все знают и любят эту песню.

В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.