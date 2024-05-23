Президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества России в США, сообщает Zakon.kz.

В указе он поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного РФ в связи недружественными действиями США.

Путин разрешил обращения в суд в случае необоснованного лишения имущественных прав, вызванного решениями властей и судов США. Кроме того, он разрешил использовать имущество Соединенных Штатов в России, чтобы компенсировать ущерб от изъятия российского имущества в США.

Кабмин РФ в ближайшее время установит спецпорядок действий, направленных на возмещение ущерба.

Стоит отметить, что 24 апреля Сенат США одобрил законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России.

14 мая российский президент сделал ряд назначений.