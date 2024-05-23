Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба

Разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 17:17 Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества России в США, сообщает Zakon.kz.

В указе он поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного РФ в связи недружественными действиями США.

Путин разрешил обращения в суд в случае необоснованного лишения имущественных прав, вызванного решениями властей и судов США. Кроме того, он разрешил использовать имущество Соединенных Штатов в России, чтобы компенсировать ущерб от изъятия российского имущества в США.

Кабмин РФ в ближайшее время установит спецпорядок действий, направленных на возмещение ущерба.

Стоит отметить, что 24 апреля Сенат США одобрил законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России.

14 мая российский президент сделал ряд назначений.

Читайте также

18-летний сын Кадырова стал президентом футбольного клуба
18-летний сын Кадырова стал президентом футбольного клуба
Магнитная буря, земля
Землян предупредили о коварной магнитной буре
США предложат статус основного союзника вне НАТО африканской стране
США предложат статус основного союзника вне НАТО африканской стране
Константин Вноровский
Россия Путин Владимир США 2024 год Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: