Мир переживает пик рождаемости близнецов

Ученые заявили о рекордном увеличении случаев рождения близнецов за всю историю, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Ридус", с 1980-х годов число близняшек, приходящихся на каждую тысячу новорожденных, выросло с 9 до 12.

Из каждых 42 детей на планете один является близнецом, а в год в мире насчитывается в среднем 1,6 миллиона случаев, когда при родах появляются на свет более одного ребенка за раз, - отмечает автор исследования, профессор Оксфордского университета Кристиан Монден.

Участники исследования собрали информацию по случаям рождения близнецов в 2010—2015 годах из 165 стран, в которых проживает 99% населения планеты. Кроме того, в их распоряжении была статистика рождений близнецов за 1980—1985 годы по 112 странам мира.

В результате выяснилось, что прирост числа близнецов на планете обеспечили в основном Европа (60%), Северная Америка (71%) и Азия (32%), - отмечают исследователи.

Такие результаты исследователи объясняют прежде всего влиянием новых методов родовспоможения, лечения бесплодия и ЭКО. При гормональной терапии у женщины может созревать сразу несколько яйцеклеток, а при экстракорпоральном оплодотворении в матку на всякий случай переносят сразу два или более эмбриона.

Другая возможная причина бума близнецов — увеличение возраста, в котором женщины принимают решение родить детей: со старением женского организма и соответствующей гормональной перестройкой шансы на появление на свет двойняшек или тройняшек увеличиваются.