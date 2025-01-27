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Наука и технологии

Почему на фоне общего снижения рождаемости в мире появляется все больше близнецов

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 23:49 Фото: pixabay
Ученые решили выяснить, почему, несмотря на снижение общего уровня рождаемости во многих странах, количество рождений близнецов находится на историческом максимуме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Conversation, эксперты пришли к выводу, что этот факт связан с увеличением возраста женщин при беременности и растущим использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

Отмечается, что многоплодные беременности происходят, когда одновременно оплодотворяются два разных яйца или одно оплодотворенное яйцо делится на два эмбриона. Также это может быть результатом гиперовуляции – явления, при котором за один цикл у женщины высвобождается более одной яйцеклетки. При этом возраст женщины играет ключевую роль: после 35 лет вероятность гиперовуляции возрастает.

Также издание пишет, что с 1990-х годов женщины стали чаще прибегать к ЭКО, что увеличивало вероятность многоплодной беременности до 28%, так как ранее будущим мамам переносили более одного эмбриона. Теперь же врачи перешли к кампании "Один за раз".

Уточняется, что число желающих провести процедуру ЭКО меньше не становится. Согласно данным портала, в 2021 году только в Великобритании было проведено 76 тыс. циклов ЭКО, что более чем в 10 раз превышает показатели 1991 года. 

Опираясь на последние данные эксперты прогнозируют дальнейший рост числа многоплодных беременностей, особенно в странах с низким доходом, где возраст матерей также увеличивается. Тем не менее общая рождаемость продолжит снижаться, считают ученые.

Ранее сообщалось, что 181 малыш родился в Казахстане в новогоднюю ночь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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