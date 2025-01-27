Почему на фоне общего снижения рождаемости в мире появляется все больше близнецов

Ученые решили выяснить, почему, несмотря на снижение общего уровня рождаемости во многих странах, количество рождений близнецов находится на историческом максимуме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Conversation, эксперты пришли к выводу, что этот факт связан с увеличением возраста женщин при беременности и растущим использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

Отмечается, что многоплодные беременности происходят, когда одновременно оплодотворяются два разных яйца или одно оплодотворенное яйцо делится на два эмбриона. Также это может быть результатом гиперовуляции – явления, при котором за один цикл у женщины высвобождается более одной яйцеклетки. При этом возраст женщины играет ключевую роль: после 35 лет вероятность гиперовуляции возрастает.

Также издание пишет, что с 1990-х годов женщины стали чаще прибегать к ЭКО, что увеличивало вероятность многоплодной беременности до 28%, так как ранее будущим мамам переносили более одного эмбриона. Теперь же врачи перешли к кампании "Один за раз".

Уточняется, что число желающих провести процедуру ЭКО меньше не становится. Согласно данным портала, в 2021 году только в Великобритании было проведено 76 тыс. циклов ЭКО, что более чем в 10 раз превышает показатели 1991 года.

Опираясь на последние данные эксперты прогнозируют дальнейший рост числа многоплодных беременностей, особенно в странах с низким доходом, где возраст матерей также увеличивается. Тем не менее общая рождаемость продолжит снижаться, считают ученые.

Ранее сообщалось, что 181 малыш родился в Казахстане в новогоднюю ночь.