Как поститься без вреда для здоровья

Великий пост в 2021 году у православных начинается 15 марта, сообщает zakon.kz.
РИА Новости рассказывает о том, сколько продлится и когда закончится пост, какие продукты можно есть, чего нельзя делать, а также как правильно подготовиться.
Великий пост – это главный в христианстве период воздержания. Он длится целых семь недель, во время которых верующему нельзя питаться скоромной пищей, а также воздерживаться от вредных привычек и различного рода увеселений.
Даты начала и окончания Великого поста из года в год меняются. Они зависят от того, на какое число выпадет Пасха. В 2021 году его начало приходится на 15 марта, а конец – на 1 мая.
Во время сорокадневного поста верующие воздерживаются от скоромного питания. Суть в том, что, согласно вероучению, человек через пищевые ограничения должен приучить себя к воздержанию от грехов.
- Овощи
- Фрукты
- Крупы
- Кондитерские изделия без добавления сливочного масла
- Соевые заменители мяса и молока
- Морепродукты: мидии, устрицы, кальмары и т.д.
- Красное мясо
- Мясо птицы
- Рыба
- Молочные продукты
- Кондитерские изделия с добавлением сливочного масла, молока и т.д.
- Яйца
Великим постом верующие больше времени посвящают молитве. Прежде всего в храме, где проходят особые службы. Поэтому священники рекомендуют чаще посещать богослужения в постное время.
И конечно, верующему необходимо быть внимательнее к своим близким. Не рекомендуется ссориться и обижать.
Верующим рекомендуется воздержаться от праздников и веселья. Нельзя предаваться вредным привычкам и страстям, поэтому рекомендуется не курить в пост.
По уставу, пост должны соблюдать все христиане. Однако есть исключения. Церковь разрешает не поститься детям до семи лет, а также беременным и кормящим женщинам.
Кроме того, допускается послабление по медицинским причинам. Например, при тяжелых хронических заболеваниях.
В Церкви перед постом есть три подготовительные недели. Их цель - мягко подвести верующего к периоду многодневного воздержания.
А диетологи рекомендуют постепенно исключать из рациона жирную пищу, добавляя больше продуктов с содержанием клетчатки. Таким образом, к началу Великого поста организм без ущерба перестроится.
Католики тоже соблюдают Великий пост. Он у них начинается раньше - в этом году 17 февраля. А заканчивается он на Пасху, которая выпадает на 4 апреля.
В отличие от православных, у католиков Великий пост мягче.
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