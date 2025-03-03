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Что можно и что нельзя есть в Великий пост

Что можно и что нельзя есть в Великий пост, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 14:01 Фото: pixabay
Великий пост в 2025 году начинается у православных 3 марта и заканчивается 19 апреля. Даты каждый год меняются в зависимости от того, на какое число приходится Пасха. Начинают поститься в понедельник, ровно за семь недель до этого праздника, сообщает Zakon.kz.

Пост установлен в память о многодневном воздержании Иисуса Христа в пустыне. Однако далеко не всегда требовалось ограничивать себя в еде 48 дней, как в наши дни. Первые христиане постились около трех дней (по 40 ночных и дневных часов). Привычную продолжительность Великого поста установили в III веке.

Что можно есть в Великий пост

Великий пост считается самым сложным из четырех христианских постов. Но важно помнить, что все ограничения в первую очередь касаются людей, посвятивших свою жизнь церкви. Мирянам, то есть тем, кто не принимал монашеский постриг, можно не так строго придерживаться всех запретов.

В Великий пост допустимо есть:

  • овощи;
  • зелень;
  • ягоды;
  • сухофрукты;
  • фрукты;
  • орехи;
  • бобовые;
  • крупы;
  • грибы;
  • мед;
  • соленья и маринады;
  • кисели и компоты;
  • любые хлебобулочные изделия, при приготовлении которых не использовали яйца и молочные продукты.

Важно: рыбу и морепродукты разрешается есть лишь два раза за весь пост – на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (13 апреля). А в Лазареву субботу (12 апреля) можно подать к столу рыбную икру.

Что нельзя есть в Великий пост

Одно из важных правил, о котором иногда забывают постящиеся: важен не только состав блюд, которые вы подаете к столу, но и умеренность. Не стоит объедаться даже постными продуктами.

Следует исключить:

  • мясо;
  • мясные изделия, в том числе сосиски, колбасу, паштет;
  • рыбу и морепродукты (за исключением особых дней);
  • сладости;
  • яйца;
  • молочные продукты;
  • сливочное масло.

Важно: в некоторые дни правилами запрещается даже растительное масло. А вот неразбавленное сухое вино (как вариант – кагор) можно выпить по субботам и воскресеньям и на Благовещение. Однако нужно понимать, что порция должна составлять не более 200 мл.

Кому можно не соблюдать пост

Совсем освобождаются от необходимости поститься или делают это по щадящим правилам дети в возрасте до 14 лет, пожилые, беременные и кормящие, а также люди с различными заболеваниями, которым отказ от тех или иных продуктов может нанести вред. Например, больные диабетом или люди с заболеваниями ЖКТ.

Разрешается нарушать правила поста тем верующим, чья работа связана с тяжелыми физическими нагрузками. Можно не поститься и путешествующим в условиях, когда невозможно соблюдать пост.

Также интересен тот факт, что в каждый день Великого поста действуют разные правила.

Например, в первый день (Чистый понедельник), 3 марта, следует полностью воздержаться от пищи и пить только воду, 12 апреля (Лазарева суббота) можно позволить себе икру, а на следующий день (Вербное воскресенье) – рыбу. Остальные дни чередуются: горячая пища без масла, с маслом и сухоядение.

В разговоре с изданием РБК Life врач-эндокринолог Наталья Антонова уточняет, что соблюдать пост следует прежде всего здоровым людям.

Не рекомендуется придерживаться ограничений в еде во время поста детям до 14 лет, беременным, кормящим, а также лицам, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и имеющим в анамнезе анемию, латентный дефицит железа.

Если вы все же решили придерживаться поста, не навредив организму, необходимо соблюдать определенные правила:

"Принимать пищу необходимо 4-5 раз в день небольшими порциями, в идеале – каждые три часа. Это необходимо, чтобы избежать проблем с желчеоттоком. Также нужно выпивать в день не менее 2 л чистой воды".

Основной проблемой постящихся чаще всего становится ограничение белка в рационе за счет отказа от мяса, рыбы, птицы и яиц.

"Это чревато гормональными сбоями, нарушениями работы пищеварительной системы, снижением иммунитета, ухудшением состояния кожи, волос, ногтей. Чтобы избежать этого, нужно максимально обогатить рацион продуктами, содержащими растительный белок: орехами, грибами, бобовыми, цельнозерновыми крупами. Не стоит также забывать про употребление продуктов, богатых омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами: это авокадо, кунжут, семена подсолнечника, кедровые и грецкие орехи".Наталья Антонова

Ранее мы рассказывали, что перед началом Великого поста в православии традиционно отмечается Прощеное воскресенье. В этом году оно пришлось на 2 марта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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