Из-за чего приостановлен выход шоу "Что было дальше?"

Спор экс-главы Роскомнадзора и продюсера шоу Вячеслава Дусмухаметова стал причиной остановки выхода шоу "Что было дальше?", сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Покатим", поклонники шоу всерьез заволновались, почему более двух месяцев на канале не выходят новые ролики.

В редакцию издания поступила информация о том, что съемки шоу приостановлены из-за разногласий между экс-главой Роскомнадзора Александром Жаровым, а ныне гендиректором "Газпром-медиа" и продюсером Дусмухаметовым.

Также по инициативе Жарова были удалены со всех источников стендап Воли о дворце Путина в Comedy club и пародии на "Вечернего Соловьева" в шоу "Однажды в России".

Вячеслав Дусмухаметов — ведущий продюсер канала ТНТ и главный продюсер Lablecom. Он курирует комиков, у которых контракт и с ТНТ, и с "ЧБД?". А поскольку продюсер и комики все-таки лицо канала, из-за некоторых их действий и случился конфликт гендиректора и продюсера, - говорится в сообщении.

Причиной послужил скандальный выпуск в "ЧБД?" о президенте Беларуси.

Тогда Слава Комиссаренко заверил всех, что у Лукашенко "свистит фляга". А Дусмухаметов утвердил это к выпуску, - отмечают источники.

На конфликте между Жаровым и продюсером сказалось также и утверждение Госдумой закона о запрете мата в интернете.

Экс-глава ведомства запретил к выпуску в Lablecom тем с высмеиванием действующей власти, о коррупции и репутации правительства и депутатов. Самой запрещаемой стала тема митингов в поддержку Навального.