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Анна Асти объявила поклонникам дату выхода новой песни

Песня, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 08:55 Фото: Instagram/asti
Певица, известная под сценическим именем ANNA ASTI, объявила дату выхода нового сингла, сообщает Zakon.kz.

Следуя всем канонам шоу-бизнеса, певица решила сохранить максимальную интригу. И тем не менее на своем YouTube-канале и в соцсетях показала новый тизер сингла.

Оттуда стало известно, что сингл будет носить не совсем благозвучное название "Топит". Что касается полноценного релиза, то он назначен на 25 октября.

"Ничего не понятно, но уже так интересно", – сошлась во мнении многочисленная армия фанатов певицы.

А 22 октября в Москве суд привлек к административной ответственности певицу Наталью Чистякову-Ионову. Большинству она известна под сценическим именем Глюкоза.

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