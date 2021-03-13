В ДП Атырауской области признали, что участники убийства спортсмена были их сотрудниками

В департаменте полиции Атырауской области признали, что подсудимые по делу об убийстве чемпиона мира по грэпплингу Есенбека Сигуатова работали в их ведомстве, сообщает zakon.kz.

Но с некоторыми оговорками, как уточняет Ак Жайык.

По факту убийства департамент полиции провел досудебное расследование. В результате были задержаны двое подозреваемых.

Стоит отметить, что они не работали в полиции. Одного из них 22 июня 2020 года направили в Актюбинский юридический институт им. М. Бокенбаева МВД на подготовительный курс. Однако 25 июня 2020 года он был отчислен по собственному желанию. Второй подсудимый работал в дежурной части водной полиции, однако тоже был уволен 12 августа 2020 года. руководитель департамента полиции Камза Умбеткалиев

Есенбек Сигуатов был убит из огнестрельного оружия в ночь на 9 августа прошлого году в ходе конфликта между подростками из пригородных сел Амангельды (Дамба) и Курмангазы. То есть второго подсудимого уволили через два дня – 12 августа.

Кроме того, корреспондент "АЖ" утверждает, что нашел приказ за подписью заведующего кадрами в ДП Умбета Сыдихова, где написано, что того самого "слушателя" приняли на работу 30 апреля 2020 года в качестве водителя, позже направили в учебное заведение МВД и уволили на следующий день после убийства Сигуатова.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области продолжается судебный процесс по этому делу.