Убийство семьи в Атырауской области: дочь убитых тоже признана подозреваемой

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 25 февраля 2026 года прокомментировал резонансное убийство семьи в Атырауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов сообщил, что супруги находились в Индонезии и до своего задержания женщина считалась без вести пропавшей.

"В ближайшее время они будут доставлены в Казахстан. Вопрос их высылки (из Индонезии) и прибытия в Казахстан решается. По статусу – у супругов статус "Подозреваемых". Поиски двух без вести пропавших продолжаются. Работает специальная группа в Атырауской области", – заявил он.

Осенью 2025 года пропала семья из четверых человек, жителей Жангельди Кызылкогинского района: супруги и их двое взрослых детей в возрасте 33 и 35 лет. Заявление в полицию родственники написали в декабре. 6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов, из закопали в сарае. Поиски детей продолжались. По подозрению в убийстве полиция объявила в розыск 29-летнего мужа младшей дочки убитых. Ее тоже объявили в розыск. 24 февраля 2026 года стало известно о задержании обоих в Индонезии.