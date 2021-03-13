На борту упавшего под Алматы военного самолета находились шесть человек, передает zakon.kz.

По предварительной информации, примерно в 17:20 пропала связь с бортом АН-26. Он принадлежит одной из воинских частей. Следовал рейсом Нур-Султан-Алматы. Предварительно, на борту (находились - прим. ред.) шесть человек. Не долетев до посадочной полосы, у него было замечено возгорание, а затем произошло крушение. пресс-служба аэропорта Алматы

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет.