Появились фото и видео с места крушения военного самолета

Под Алматы при посадке потерпел крушение военный самолет, передает zakon.kz.

Фото: instagram.com/kris_p_kz

По предварительной информации, примерно в 17:20 пропала связь с бортом АН-26, который принадлежит одной из воинских частей.

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Следовал самолет рейсом Нур-Султан-Алматы.

Предварительно, на борту находились шесть человек.

Не долетев до посадочной полосы, у него было замечено возгорание, а затем произошло крушение, - сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы.

Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет.

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