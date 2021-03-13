Возобновились вылеты и приемы самолетов в аэропорту Алматы

В аэропорту Алматы возобновились вылеты и приемы самолетов, передает zakon.kz.

Расписание восстановлено. Возобновились вылеты и приемы самолетов. Чуть больше часа были ограничения, - сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы.

В свою очередь в пресс-службе МИИР РК уточнили, что в 18:50 открыли аэродром Алматы.

Рейсы, которые были задержаны, запускают по очередности. (...) Для консультации пассажиров задерживающихся рейсов в/из аэропорта города Алматы Ситуационный центр АО "Авиационная администрация Казахстана" запустила телефон горячей линии по номеру 8 7172 79 82 29. Пассажиры могут получить информацию по вопросам статуса рейсов, их задержки и отмены. Колл-центр будет работать до 24:00, - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.