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Общество

После крушения самолета в Казахстане проверили аэропорты

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 10:26 Фото: Zakon.kz
Генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Каталин Раду сообщил, что после крушения самолета авиакомпании AZAL прошли проверки аэропортов и авиаперевозчиков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что казахстанская гражданская авиация может не только считаться идеально работающей, но и служить ролевой моделью для многих авиасистем во всем мире.

"В результате инициированной проверки после авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL нами были обследованы шесть аэропортов в порядке приоритетности: Астана, Павлодар, Алматы, Актау, Шымкент, Усть-Каменогорск. Проверка касалась технического состояния аэродромов и их обеспечения для безопасных полетов. Кроме того, были проведены перронные проверки 71 гражданского воздушного судна шести регулярных авиаперевозчиков: Air Astana, SCAT, Qazaq Air, FlyArystan. Также проведен анализ подготовки и предполетного контроля 686 пилотов авиакомпаний", – озвучил Каталин Раду .

По его словам, совместно с Главной транспортной прокуратурой продолжаются внеплановые проверки основных субъектов гражданской авиации, в том числе в отношении авиационной безопасности.

"По итогам 2024 года проведена 961 проверка, выдано 1 210 разрешительных документов. Приняты меры ограничительного характера в отношении 18 субъектов отрасли, и в соответствии с ежегодной программой по обеспечению постоянного надзора на 2025 год запланировано проведение более 800 проверок", – дополнил он.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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